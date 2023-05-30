Особый "инновационный" асфальт планируют положить на тротуаре в Дубна

Во время работ предполагается использовать "инновационное" асфальтобетонное покрытие с лучшими эксплуатационными характеристиками. Будет положен евроасфальт — это покрытие для города новое и будет использоваться впервые. Евроасфальт плотнее и долговечнее обычного, поэтому тротуар после ремонта прослужит дольше.

Пока же уложена щебёнка, а ранее поставлены на бетон бордюрные камни.

Напоминаем, что с лета 2023 года исключается использование на дорогах общего пользования асфальтобетонных смесей, выпущенных по устаревшим ГОСТам.