Особый "инновационный" асфальт планируют положить на тротуаре в Дубна

вторник, 30 мая 2023 | 14:03     93
В рамках планового ремонта дорог, в 2023 году на улице Блохинцева в Институтской части Дубны сменят асфальт на дороге и тротуаре. Кроме того, приведут в порядок парковочные карманы.

Во время работ предполагается использовать "инновационное" асфальтобетонное покрытие с лучшими эксплуатационными характеристиками. Будет положен евроасфальт — это покрытие для города новое и будет использоваться впервые. Евроасфальт плотнее и долговечнее обычного, поэтому тротуар после ремонта прослужит дольше.

Пока же уложена щебёнка, а ранее поставлены на бетон бордюрные камни.

Напоминаем, что с лета 2023 года исключается использование на дорогах общего пользования асфальтобетонных смесей, выпущенных по устаревшим ГОСТам.

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