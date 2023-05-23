Определены важнейшие задачи Объединенного института на ближайшие месяцы

вторник, 23 мая 2023 | 12:20     356
19 мая состоялось третье в этом году заседание Научно-технического совета ОИЯИ.

В своем выступлении директор ОИЯИ Григорий Трубников определил две важнейшие задачи для Института на ближайшие месяцы: укрепить статус ОИЯИ как международной организации, обеспечив эффективную работу со странами-участницами, а также привлечь молодые научные кадры из других стран в Дубну.

Что касается первой задачи, то сейчас Институт в хорошей форме, подчеркнул директор.

“Ни один из важнейших показателей института за последние полгода не просел и не имеет отрицательной тенденции. Поступают взносы стран-участниц, все согласно графику. Наполнение бюджета дает нам ресурсы и средства на исполнение всех наших планов”, — отметил Григорий Трубников.

Запланировано большое количество конференций в разных странах, и в Дубне, в том числе, а также первый официальный визит делегации ОИЯИ в Мексику. Совместно с китайской стороной ведется подготовка первого заседания Совместного координационного комитета ОИЯИ-Китай, где будет обсуждаться вопрос развития и укрепления отношений между сторонами.

“Мы чувствуем ежедневную поддержку наших стран-участниц. Это самое главное, — подытожил Григорий Трубников. — При этом очень важной задачей является активизация международного сотрудничества в части увеличения числа сотрудников из этих стран”.

Тэги: 
ОИЯИ
Григорий Трубников
Читать в
Оставить отзыв в
 
12.05.2023 | 10:37    404
В ДК «Мир» ОИЯИ состоялось торжественное открытие выставки «Вклад Болгарии в культурное наследие славян»
Фотовыставка «Вклад Болгарии в культурное наследие славян» открылась 11 мая в Доме культуры «Мир» ОИЯИ. Эта выставка уже была представлена в ряде европейских стран. В экспозицию вошли фотокопии древних рукописных документов на глаголице и кириллице,...
18.05.2023 | 21:36    805
Выяснилась новая должность бывшего Главы Дубны Сергея Куликова
18 мая в ОЭЗ «Дубна» начала работу XII Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы».
24.05.2023 | 13:11    108
Социологи Университета «Дубна» проводят исследование для Объединенного института ядерных исследований
Кафедра социологии и гуманитарных наук Университета "Дубна" ежегодно проводит опрос сотрудников по заказу ОИЯИ: исследование направлено на определение уровня социальной удовлетворенности персонала.