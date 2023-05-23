Определены важнейшие задачи Объединенного института на ближайшие месяцы

В своем выступлении директор ОИЯИ Григорий Трубников определил две важнейшие задачи для Института на ближайшие месяцы: укрепить статус ОИЯИ как международной организации, обеспечив эффективную работу со странами-участницами, а также привлечь молодые научные кадры из других стран в Дубну.

Что касается первой задачи, то сейчас Институт в хорошей форме, подчеркнул директор.

“Ни один из важнейших показателей института за последние полгода не просел и не имеет отрицательной тенденции. Поступают взносы стран-участниц, все согласно графику. Наполнение бюджета дает нам ресурсы и средства на исполнение всех наших планов”, — отметил Григорий Трубников.

Запланировано большое количество конференций в разных странах, и в Дубне, в том числе, а также первый официальный визит делегации ОИЯИ в Мексику. Совместно с китайской стороной ведется подготовка первого заседания Совместного координационного комитета ОИЯИ-Китай, где будет обсуждаться вопрос развития и укрепления отношений между сторонами.