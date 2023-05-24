Офтальмологическое оборудование резидента ОЭЗ "Дубна" планируется поставлять в учреждения здравоохранения России

среда, 24 мая 2023 | 12:26     232
Офтальмологическое оборудование производства дубненской компании «ВестМедГрупп» - щелевые лампы, диоптриметры и синоптофоры под торговой маркой CADUCEUS, планируется поставлять в государственные учреждения здравоохранения, а также коммерческие офтальмологические центры и клиники.

Высокоточные устройства позволят значительно улучшить процесс диагностики, выявить патологические изменения на начальном этапе заболевания, а также помогут медикам поставить точный диагноз и подобрать оптимальное лечение для каждого, даже самого маленького пациента.

В компании «ВестМедГрупп» отмечают, что при производстве оптических систем CADUCEUS будут использоваться качественная оптика, обеспечивающая отменное разрешение и передачу света, а также современные и безопасные материалы и комплектующие, которые гарантируют длительный срок службы. Стильное дизайнерское оформление сделает возможным гармоничное сочетание с любым интерьером.

Оптические системы, как, например, диоптриметры – устройства, предназначенные для автоматического определения типа линз и их измерения, способны фиксировать значения, недоступные для ручного измерения. Оснащение LCD дисплеем с визуально удобным интерфейсом и возможностью вывода информации на внешние носители, сделает процесс получения измерений более быстрым и эффективным.

Благодаря использованию щелевых ламп последнего поколения станет возможным более тщательное исследование видимых частей человеческого глаза. Стереомикроскоп с высокоточной оптикой и встроенный модуль освещения с широким диапазоном регулировки яркости позволят получать объемное качественное изображение, обеспечивая более высокую точность исследования.

Проводить эффективную диагностику и лечение нарушений двигательной функции органов зрения позволит синоптофор – устройство, применяемое для лечения косоглазия и улучшения бинокулярного зрения пациентов. Универсальная оптическая система может применяться не только в учреждениях здравоохранения, но и в домашних условиях по рекомендации врача.

Серийный выпуск отечественных оптических устройств для российской офтальмологии резидент намерен организовать на имеющихся производственных площадях в ОЭЗ «Дубна».

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