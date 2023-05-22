понедельник, 22 мая 2023 | 13:26 258
Глава Городского самоуправления Обнинска Геннадий Артемьев вернулся из Дубны, где прошла научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы».
«У нас довольно сильная позиция. Мы постоянно показываем и подтверждаем. У Обнинска перспективы хорошие и авторитет очень высокий. Но конкуренция большая. Потому что есть предложение в первую очередь поддерживать так называемые города, где реализуются магасайенс проекты (крупные научные и исследовательские комплексы)», — рассказал глава Городского самоуправления.
Как отметил Геннадий Артемьев, "Обнинск скооперировался с Дубной". Ведь оба города являются и наукоградами, и территориями с высоким научно-технологическим потенциалом. К тому же Дубна будет подтверждать статус наукограда через год после Обнинска.
Города договорились о взаимодействии, в том числе по совместной разработке Стратегии развития.
В Дубне пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы»
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