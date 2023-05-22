«У нас довольно сильная позиция. Мы постоянно показываем и подтверждаем. У Обнинска перспективы хорошие и авторитет очень высокий. Но конкуренция большая. Потому что есть предложение в первую очередь поддерживать так называемые города, где реализуются магасайенс проекты (крупные научные и исследовательские комплексы)», — рассказал глава Городского самоуправления.

Как отметил Геннадий Артемьев, "Обнинск скооперировался с Дубной". Ведь оба города являются и наукоградами, и территориями с высоким научно-технологическим потенциалом. К тому же Дубна будет подтверждать статус наукограда через год после Обнинска.

Города договорились о взаимодействии, в том числе по совместной разработке Стратегии развития.