Обнинск скооперировался с Дубной

понедельник, 22 мая 2023 | 13:26     258
Глава Городского самоуправления Обнинска Геннадий Артемьев вернулся из Дубны, где прошла научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы».

«У нас довольно сильная позиция. Мы постоянно показываем и подтверждаем. У Обнинска перспективы хорошие и авторитет очень высокий. Но конкуренция большая. Потому что есть предложение в первую очередь поддерживать так называемые города, где реализуются магасайенс проекты (крупные научные и исследовательские комплексы)», — рассказал глава Городского самоуправления.

Как отметил Геннадий Артемьев, "Обнинск скооперировался с Дубной". Ведь оба города являются и наукоградами, и территориями с высоким научно-технологическим потенциалом. К тому же Дубна будет подтверждать статус наукограда через год после Обнинска.

Города договорились о взаимодействии, в том числе по совместной разработке Стратегии развития.

В Дубне пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы»

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16.05.2023 | 16:37    518
Тэги: 
Дубна
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Источник:
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