Новый вид мошенничества: сбор денег на закупку военной техники для нужд спецоперации в Украине

Задержанные создали несколько Telegram-каналов, в которых публиковали сообщения о необходимости закупки техники для российских военных, участвующих в вооруженных действиях в Украине. Подписчикам предлагалось перечислять деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам, после чего собранные средства похищались.

На эти Telegram-каналы в полицию пожаловалась сама Симоньян.

«Собирали [деньги] в фейковом Telegram-канале 'Мнение Маргариты Симоньян' с почти полутора сотнями тысяч подписчиков. Публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое вранье и объявляли постоянные сборы», — написала она.

По данным следствия, суммы единовременных переводов мошенникам достигали 20 тысяч рублей, а оборот по счетам задержанных за последние полтора месяца составил семь миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК). Всем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.