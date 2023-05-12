Новый вид мошенничества: сбор денег на закупку военной техники для нужд спецоперации в Украине

пятница, 12 мая 2023 | 20:19     233
В Перми полицейские задержали трех молодых людей, подозреваемых в мошенничестве — они собирали деньги якобы на помощь российским военным от имени главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Задержанные создали несколько Telegram-каналов, в которых публиковали сообщения о необходимости закупки техники для российских военных, участвующих в вооруженных действиях в Украине. Подписчикам предлагалось перечислять деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам, после чего собранные средства похищались.

На эти Telegram-каналы в полицию пожаловалась сама Симоньян.

«Собирали [деньги] в фейковом Telegram-канале 'Мнение Маргариты Симоньян' с почти полутора сотнями тысяч подписчиков. Публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое вранье и объявляли постоянные сборы», — написала она.

По данным следствия, суммы единовременных переводов мошенникам достигали 20 тысяч рублей, а оборот по счетам задержанных за последние полтора месяца составил семь миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК). Всем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: 
мошенничество
Источник:
МВД Медиа
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