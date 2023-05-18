Новый этап развития сотрудничества Объединенного института и ЮНЕСКО

В совещании со стороны ЮНЕСКО участвовали директор дивизиона Научной политики и фундаментальной науки Шаофенг Ху, руководитель секции Научной, технологической и инновационной политики Эзра Кларк, а также руководитель секции Фундаментальной науки, исследовательских инноваций и инжиниринга Амаль Касри.

В начале совещания Борис Шарков напомнил участникам об истории сотрудничества двух международных организаций, начавшейся с подписания Соглашения о Сотрудничестве от 1997 года, которое было расширено в 2017 году за счет включения в него совместной программы стажировок: 10 трехмесячных стажировок за счет внебюджетных средств ЮНЕСКО и 4 грантовых позиций для однолетних стажировок молодых ученых за счет ОИЯИ по рекомендации ЮНЕСКО.

Особенно были отмечены такие важные совместные мероприятия как Международная премия им. Д. И. Менделеева, активное участие ОИЯИ в Международном годе фундаментальной науки для устойчивого развития, предстоящее открытие декады науки в ООН и др. Борис Шарков выразил уверенность в активном участии ОИЯИ в подготовке к Году квантовой науки и технологий в 2025.

Борис Шарков познакомил участников совещания с научной программой ОИЯИ, флагманскими проектами, с уникальной исследовательской инфраструктурой института, а также с наукоградом Дубна, затронув аспекты социальной жизни приезжающих зарубежных ученых.

Участниками совещания были заданы многочисленные уточняющие вопросы по различным аспектам имплементации программы сотрудничества ОИЯИ-ЮНЕСКО, нацеленные на скорейшее ее возобновление и активизацию. Было отмечено, что ОИЯИ является ценным партнером, поскольку активно работает в приоритетных областях мандата ЮНЕСКО по развитию науки, технологий, инноваций и укреплению человеческого капитала во многих странах мира под лозунгом «Наука сближает народы».

Еще одним итогом участия в заседании стало выстраивание рабочих контактов с представителями Постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО. Борис Шарков провел установочные обсуждения с послом Ринатом Алуатдиновым и вторым секретарем представительства Г. М. Енаевой, ответственной за науку.

Руководство научного блока ЮНЕСКО выразило заинтересованность в продолжении участия в качестве наблюдателя на заседаниях Комитета полномочных представителей ОИЯИ и на других важных заседаниях в Дубне.