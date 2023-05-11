Ночной пожар в хозяйственной постройке в Дубне

06.05.2023 | 12:28
302
5 мая в 17.00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Дмитров, СНТ "Дзержинец", 2-я линия, участок 74.
08.05.2023 | 20:46
318
7 мая в 17:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Дмитров, деревня Ермолино, яхт клуб "Рассвет" (около остановки "Северная Трудовая").
01.05.2023 | 20:21
505
В праздник, 1 мая, в 02:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом доме в городском округе Талдом, деревня Сорокино, СНТ "Автомобилист", участок 581.