Ночной пожар в хозяйственной постройке в Дубне

5 мая в 17.00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Дмитров, СНТ "Дзержинец", 2-я линия, участок 74.

5 мая в 17.00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Дмитров, СНТ "Дзержинец", 2-я линия, участок 74.

08.05.2023 | 20:46

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