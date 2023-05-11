Ночной пожар в хозяйственной постройке в Дубне

четверг, 11 мая 2023 | 10:05     189
Сегодня, 11 мая 2023 года в 01:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Дубна.

К 02:57 пожар силами МЧС был ликвидирован. Пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек.

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МЧС
пожар
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