Ночь музеев в Объединенном институте представила творческие проекты юных дубненцев

Одним из центральных событий «Ночи музеев» стала выставка «Со_единение: 7 взглядов на коммуникацию», прошедшая в Музее ОИЯИ. Этот совместный проект при поддержке фонда «Будущее время» был реализован Объединенным институтом вместе с дубненскими подростками. За четыре месяца ребята познакомились с историей Института в Музее истории науки и техники ОИЯИ, исследовали понятие «коммуникация», выстроили сюжеты о том, как связь и коммуникации объединяют людей и влияют на общество. Вместе с сотрудниками музея и библиотеки «Блохинка» ребята создали семь итоговых проектов, которые смогли увидеть все горожане.

Так, например, при входе на выставку посетители слышали различные звуки. Это работа «ДНК нашего молчания, или От молчания к молчанию» Даниила Поляка. Юноша смонтировал звуковую историю человеческого общения: от первых слов древнего человека до «щелчков» мессенджеров. Аудиозапись заканчивается длинным отрезком тишины, что заставляло задуматься о том, что люди всё реже общаются лично.

Еще один проект, который привлек всеобщее внимание, – «Красные нити отношений». Он представлял собой карты территорий стран-участниц ОИЯИ в виде закрепленных под потолком подушек, которые были связаны между собой толстыми красными нитями. Инсталляцию создали Ника Гапонова, София Шакунова и Артем Якутин.

Прямо под «странами» на столах лежали две объемные карты право- и левобережья Дубны – наглядный результат исследования «Белые пятна Дубны» тех же ребят. Они провели соцопрос жителей города и создали карту, где выделили популярные места Дубны. Карты были соединены 3д-моделью дубненского моста через Волгу. Его смастерили Мария Капанадзе и Мария Уварова. Девочки назвали этот проект «Pop-up мост», который показал, как с открытием моста две части нашего города и их жители стали ближе друг к другу.