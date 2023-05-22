Ночь музеев в Объединенном институте представила творческие проекты юных дубненцев

Одним из центральных событий «Ночи музеев» стала выставка «Со_единение: 7 взглядов на коммуникацию», прошедшая в Музее ОИЯИ. Этот совместный проект при поддержке фонда «Будущее время» был реализован Объединенным институтом вместе с дубненскими подростками. За четыре месяца ребята познакомились с историей Института в Музее истории науки и техники ОИЯИ, исследовали понятие «коммуникация», выстроили сюжеты о том, как связь и коммуникации объединяют людей и влияют на общество. Вместе с сотрудниками музея и библиотеки «Блохинка» ребята создали семь итоговых проектов, которые смогли увидеть все горожане.
Так, например, при входе на выставку посетители слышали различные звуки. Это работа «ДНК нашего молчания, или От молчания к молчанию» Даниила Поляка. Юноша смонтировал звуковую историю человеческого общения: от первых слов древнего человека до «щелчков» мессенджеров. Аудиозапись заканчивается длинным отрезком тишины, что заставляло задуматься о том, что люди всё реже общаются лично.
Еще один проект, который привлек всеобщее внимание, – «Красные нити отношений». Он представлял собой карты территорий стран-участниц ОИЯИ в виде закрепленных под потолком подушек, которые были связаны между собой толстыми красными нитями. Инсталляцию создали Ника Гапонова, София Шакунова и Артем Якутин.
Прямо под «странами» на столах лежали две объемные карты право- и левобережья Дубны – наглядный результат исследования «Белые пятна Дубны» тех же ребят. Они провели соцопрос жителей города и создали карту, где выделили популярные места Дубны. Карты были соединены 3д-моделью дубненского моста через Волгу. Его смастерили Мария Капанадзе и Мария Уварова. Девочки назвали этот проект «Pop-up мост», который показал, как с открытием моста две части нашего города и их жители стали ближе друг к другу.
Эти девочки стали авторами еще одной инсталляции — «За которое очень большое спасибо». Они изучили письма парня и девушки, живших в 60-х, которые два года вели переписку. Витя и Лара после единственной встречи написали друг другу 168 писем, а позже встретились вновь и поженились. Девочки выбрали самые теплые фразы из строк молодых людей, напечатали и развесили их на манекенах у письменного стола. После знакомства с инсталляцией каждый мог написать письмо и забрать его, чтобы отдать потом адресату, или положить в ящик стола.
«Письма сближают, связывают, строят мосты отношений из слов, из приветствий и прощаний, из трогательных рассказов и эмоций», — говорилось в аннотации к проекту.
Среди экспонатов выставки был стенд с комиксами о детско-родительских отношениях – проект «Взросление на двоих» Вероники Казаковой и Василисы Семеновой. Девушки отразили в рисунках ситуации, с которым сложно справиться подросткам и родителям. В этой работе они показали, как иногда «безобидные» фразы родителей могут травмировать ребенка.
«Наша задача в этом проекте — помочь детям раскрыться. Мне кажется, подросткам нечасто дают быть самими собой, а здесь они смогли воплотить свои идеи, – рассказала одна из кураторов работы дубненских подростков, заместитель директора Музея ОИЯИ Анастасия Злотникова. – Быть собой — это очень большая ответственность, и мы благодарны за то, что ребята взяли ее на себя. Гордимся, что у нас вышла такая неординарная выставка, и сами юные авторы участвуют в ней, представляя свои проекты».
Программа нынешней «Ночи музеев» включала экскурсии по Музею ОИЯИ, а также экскурсионную прогулку по Институтской части Дубны с рассказом об особенностях архитектуры города. Для детей и взрослых были организованы брейн-ринг, интеллектуальная игра и квест-ориентирование.
Кроме этого, все желающие смогли узнать и увидеть, как работают установки, которые создали Роберт Граф и Никола Тесла. В этом году лейтмотивом «Ночи музеев» стали связи: между прошлым и настоящим, между наукой и обществом, родителями и детьми, между всеми людьми.