На территории Дубны установлен особый противопожарный режим

четверг, 11 мая 2023 | 15:40 155
Впредь и до особого распоряжения.
На этот период введены дополнительные ограничения и требования. Запрещается использовать открытый огонь – разводить костры, сжигать мусор, сухую траву. На частных земельных участках необходимо иметь емкость с водой или огнетушители на случай, если огонь придет со стороны.
В Дубне, по информации противопожарной службы, пока существенных проблем не было, принимаются профилактические меры.
В ГКУ МО "Мособлпожспас" просят не осложнять обстановку - опасность пожаров и без того велика. При обнаружении возгорания обращайтесь по телефону доверия +7 (498) 505-41-70, телефону спасения "112" или региональной диспетчерской службы: +7 (800) 100-94-00.
Потушен лесной пожар в районе деревни Клетино под Кимрами и Дубной
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