На Московском море произошла авария на пассажирском теплоходе «Александр Свирский»

На борту теплохода находились 153 человека, в том числе 24 ребёнка и маломобильные туристы, а также 45 членов экипажа. Предварительная причина поломки – выход из строя генератора.

На место происшествия были направлены два технических теплохода ФГБУ «Канал имени Москвы», оперативная группа Конаковского ПСГ, ОГ Главного управления МЧС России по Тверской области, АСС Тверской области, ГИМС МЧС России.

Безопасность судна «Александр Свирский», бросившего якорь после потери хода, обеспечивал технический теплоход «Путейский-46» (ФГБУ «Канал имени Москвы»), другой теплоход - «Юрий Никитин» (ФГБУ «Канал имени Москвы») в 18:20 подошел к борту аварийного судна для оказания помощи. Проанализировав обстановку, было принято решение о буксировке аварийного теплохода в город Конаково. В 20:15 теплоход «Юрий Никитин» начал буксировку и в 21:30 «Александр Свирский» ошвартован к причалу порта Конаково.

Все пассажиры живы и здоровы. В Конаково им были предоставлены автобусы для перевозки к месту назначения и выдан сухой паёк. Ближе к ночи они уже были в Москве.

Всего на происшествие привлекалось: 38 человек, 17 ед. техники, в том числе от МЧС России 13 человек, 7 ед. техники.