На ежегодную практику в Объединенный институт приехали студенты из Египта

Международная студенческая практика по направлениям исследований ОИЯИ традиционно проходит в три этапа в течение года и включает в себя трехнедельную программу, содержащую экскурсии по ОИЯИ, лекции и практическую работу в лабораториях.

Цель практики – рассказать молодым талантливым специалистам из других стран о возможностях обучения и проведения научных исследований в ОИЯИ, а также привлечь их к работе в Институте.

Программа первой недели Международной студенческой практики образовательная – в нее входит ряд лекций, посещение интерактивной выставки «Базовые установки ОИЯИ», а также визиты в лаборатории Института. Помимо этого, участников ждет экскурсия по Москве.

Вторая и третья неделя посвящены работе практикантов над проектами в лабораториях под руководством специалистов из ОИЯИ. Тематика студенческих проектов практики охватывает науки о жизни, радиологию, теоретическую физику, компьютинг и машинное обучение, биофизику и физику частиц. По окончании курса все участники представят итоги своих исследований и проведут защиту проектов.

Директор Учебно-научного центра ОИЯИ Дмитрий Каманин поделился впечатлениями о старте практики:

«Мы надеемся, что наши подопечные после прохождения курса активно включатся в процесс кооперации и в дальнейшем мы продолжим работать вместе с ними, реализовывать новые идеи и проекты. Желаем всем участникам интересно и плодотворно провести время!»

Практика продлится до 2 июня. Рабочий язык мероприятия – английский.