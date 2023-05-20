На дмитровскую агрофирму «Дубна плюс» поступили китайские трактора

суббота, 20 мая 2023 | 13:44 234
При поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на агрофирму «Дубна плюс» поставили два новых китайских трактора Zoomlion.
Эти тракторы разработаны специально для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными орудиями для фермерских и животноводческих хозяйств.
«Машины хорошие, система управления продуманная. Механизаторы еще в деле только начали опробовать новые трактора, но, надеюсь, они станут хорошей заменой нашим, отработавшим свой ресурс», — рассказал главный агроном агропредприятия «Дубна плюс» Федор Пилюгин.
Также в мае автопарк предприятия пополнился новеньким ростовским кормоуборочным комбайном. Его дмитровские аграрии взяли в лизинг. Если китайская и ростовская техника себя оправдает, агрофирма «Дубна плюс» будет и дальше обновлять ими свой автопарк.