На дмитровскую агрофирму «Дубна плюс» поступили китайские трактора

Эти тракторы разработаны специально для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными орудиями для фермерских и животноводческих хозяйств.

«Машины хорошие, система управления продуманная. Механизаторы еще в деле только начали опробовать новые трактора, но, надеюсь, они станут хорошей заменой нашим, отработавшим свой ресурс», — рассказал главный агроном агропредприятия «Дубна плюс» Федор Пилюгин.

Также в мае автопарк предприятия пополнился новеньким ростовским кормоуборочным комбайном. Его дмитровские аграрии взяли в лизинг. Если китайская и ростовская техника себя оправдает, агрофирма «Дубна плюс» будет и дальше обновлять ими свой автопарк.