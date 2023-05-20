На дмитровскую агрофирму «Дубна плюс» поступили китайские трактора

суббота, 20 мая 2023 | 13:44     234
При поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на агрофирму «Дубна плюс» поставили два новых китайских трактора Zoomlion.

Эти тракторы разработаны специально для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными орудиями для фермерских и животноводческих хозяйств.

«Машины хорошие, система управления продуманная. Механизаторы еще в деле только начали опробовать новые трактора, но, надеюсь, они станут хорошей заменой нашим, отработавшим свой ресурс», — рассказал главный агроном агропредприятия «Дубна плюс» Федор Пилюгин.

Также в мае автопарк предприятия пополнился новеньким ростовским кормоуборочным комбайном. Его дмитровские аграрии взяли в лизинг. Если китайская и ростовская техника себя оправдает, агрофирма «Дубна плюс» будет и дальше обновлять ими свой автопарк.

Тэги: 
Дмитров
сельское хозяйство
оборудование
Читать в
Оставить отзыв в
 
13.05.2023 | 12:09    440
Инвестор вложит миллиард в строительство завода красок в Дмитровском округе
Компания «Инова» реализует инвестиционный проект по созданию производства порошковых красок ICONIC.
Изображение носит ознакомительный характер
10.05.2023 | 16:24    420
Праздник удался: Во время драки в Дмитрове мужчине откусили нос
Потасовка произошла праздничным вечером 9 мая.
Оперативная съемка
15.05.2023 | 19:46    350
В Дмитрове спасатели освободили палец девочки от стальной шайбы
14 мая работники поисково-спасательного поста ПСЧ-270 ГКУ МО Мособлпожспас освободили палец девочки от стальной шайбы. Инцидент произошёл в Дмитровском округе.