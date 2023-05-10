На чемпионате мира по дзюдо в Катаре болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент

«Этих зрителей попросили убрать георгиевские ленты, но они отказались. Поэтому их удалили с арены и запретили посещать соревнования», — рассказал представитель Международной федерации дзюдо (IJF).

Важно отметить, что российские спортсмены выступают в турнире в нейтральном статусе.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.