На чемпионате мира по дзюдо в Катаре болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент

среда, 10 мая 2023 | 11:31     257
На чемпионате мира по дзюдо, который проходит в арабской Дохе - столице Катара, 8 мая трёх российских болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент.

«Этих зрителей попросили убрать георгиевские ленты, но они отказались. Поэтому их удалили с арены и запретили посещать соревнования», — рассказал представитель Международной федерации дзюдо (IJF).

Важно отметить, что российские спортсмены выступают в турнире в нейтральном статусе.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

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Источник:
Inside the Games
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