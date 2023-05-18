На Бориса Гребенщикова составили протокол о "дискредитации армии РФ"

Дело Гребенщикова, как говорится на сайте судов общей юрисдикции Москвы, будет рассматриваться в Тверском районном суде столицы, дата заседания пока не назначена. Что именно стало причиной для составления протокола, неизвестно.

В комментарии Telegram-каналу "Можем объяснить" Гребенщиков заявил, что ему неизвестно о мотивах, по которым на него завели протокол о "дискредитации" российской армии.

"Уж чего-чего, а про армию я вообще никогда ничего не говорил", – отметил музыкант и добавил, что пока не собирается возвращаться в Россию.

Проверить музыканта на предмет "содействия терроризму" и "дискредитации армии" просил в январе 2023 года депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев. Парламентарий утверждал, что в одном из интервью Гребенщиков "заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия РФ на Украине".

Напоминаем, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Гребенщиков уехал в Лондон.