Молодые ученые-экологи Объединенного института получили две медали на международной выставке

Исследователи завоевали целых две награды: золотую медаль за работу в области очистки загрязненных тяжелыми металлами почв и медаль «За выдающиеся достижения» за работу в области нанотоксикологии.

«Что касается первой работы, то, по сути, мы применили новую технологию очистки почвы, загрязненной тяжелыми металлами, — рассказывает начальник сектора ЛНФ ОИЯИ Инга Зиньковская. — Мы растили микроорганизмы, цианобактерии, попавшие в загрязненную среду, в течение нескольких жизненных циклов. В результате у нас получился штамм, который оказался устойчив к загрязнению почвы тяжелыми металлами. И который, мы полагаем, может применяться для ремедиации почв на больших территориях. Вторую награду получили за исследование по нанотоксикологии. Мы использовали наночастицы серебра, которые функционализировали цианобактериаями. Проводили тесты на крысах, смотрели, как на них влияют обычные наночастицы и функционализированные наночастицы, где они накапливаются и какие эффекты оказывают. Предполагалось, что покрытие частиц такой биологической оболочкой поможет снизить токсичность наночастиц».

Стоит отметить, что Euroinvent — это крупнейшая выставка изобретений в Центральной и Восточной Европе. На сегодняшний день в ней участвуют уже не только европейские страны, но и, например, страны Азии. Выставка проходила в Румынском городе Яссы. Для оценки международным жюри было представлены сотни научных работ и изобретений по всем областям науки.