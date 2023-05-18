Молодые ученые-экологи Объединенного института получили две медали на международной выставке

четверг, 18 мая 2023 | 21:13     108
Среди победителей 15-й Европейской выставки изобретений Euroinvent-2023, проходившей с 11 по 13 мая, — молодые ученые Сектора нейтронно-активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ: Инга Зиньковская, Никита Юшин, Дмитрий Гроздов и Александра Пешкова.

Исследователи завоевали целых две награды: золотую медаль за работу в области очистки загрязненных тяжелыми металлами почв и медаль «За выдающиеся достижения» за работу в области нанотоксикологии.

«Что касается первой работы, то, по сути, мы применили новую технологию очистки почвы, загрязненной тяжелыми металлами, — рассказывает начальник сектора ЛНФ ОИЯИ Инга Зиньковская. — Мы растили микроорганизмы, цианобактерии, попавшие в загрязненную среду, в течение нескольких жизненных циклов. В результате у нас получился штамм, который оказался устойчив к загрязнению почвы тяжелыми металлами. И который, мы полагаем, может применяться для ремедиации почв на больших территориях. Вторую награду получили за исследование по нанотоксикологии. Мы использовали наночастицы серебра, которые функционализировали цианобактериаями. Проводили тесты на крысах, смотрели, как на них влияют обычные наночастицы и функционализированные наночастицы, где они накапливаются и какие эффекты оказывают. Предполагалось, что покрытие частиц такой биологической оболочкой поможет снизить токсичность наночастиц».

Стоит отметить, что Euroinvent — это крупнейшая выставка изобретений в Центральной и Восточной Европе. На сегодняшний день в ней участвуют уже не только европейские страны, но и, например, страны Азии. Выставка проходила в Румынском городе Яссы. Для оценки международным жюри было представлены сотни научных работ и изобретений по всем областям науки.

Тэги: 
ОИЯИ
выставка
награждение
соотечественники
Читать в
Оставить отзыв в
 
12.05.2023 | 10:37    322
В ДК «Мир» ОИЯИ состоялось торжественное открытие выставки «Вклад Болгарии в культурное наследие славян»
Фотовыставка «Вклад Болгарии в культурное наследие славян» открылась 11 мая в Доме культуры «Мир» ОИЯИ. Эта выставка уже была представлена в ряде европейских стран. В экспозицию вошли фотокопии древних рукописных документов на глаголице и кириллице,...
16.05.2023 | 19:40    378
На ежегодную практику в Объединенный институт приехали студенты из Египта
16 мая в ОИЯИ начался первый этап Международной студенческой практики Учебно-научного центра ОИЯИ. Для трехнедельной стажировки в Институт приехали молодые специалисты из Арабской Республики Египет.
05.05.2023 | 14:25    296
Дубну с ознакомительным визитом посетил вице-президент Кубинской академии наук
4 мая Объединенный институт ядерных исследований посетил вице-президент Кубинской академии наук Карлос де Хесус Родригес Кастельянос.