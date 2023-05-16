Максим Тихомиров приступил к исполнению полномочий Главы городского округа Дубна

вторник, 16 мая 2023 | 20:49 421
Он выразил надежду на продолжение эффективного, плодотворного сотрудничества с правительством Московской области, депутатами, руководителями городских предприятий и организаций, предпринимательским сообществом, общественными объединениями, активными горожанами.
Вместе будем заниматься поиском решений актуальных городских вопросов и дальнейшим развитием Дубны как наукограда, - написал Максим Тихомиров в своем Telegram-канале.
Все самые актуальные новости Администрации Дубны будут размещаться на страницах Максима Тихомирова в социальных сетях:
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Тихомиров Максим Андреевич родился 23 декабря 1985 года в поселке Запрудня (Талдомский район, Московская область).
Образование:
- Окончил в 2008 г. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский Государственный университет леса». Специальность по образованию - "Лесоинженерное дело". Квалификация - "Инженер"
- 2015 год. Повышение квалификации: Государственное автономное образовательное учреждение Московской области «Учебно-курсовый комбинат жилищно-коммунального хозяйства, тема «Благоустройство территорий муниципальных образований»
- 2016 год Повышение квалификации в учебно-методическом центре ГКУ МО «Специализированный центр «Звенигород» по категории Главы местных администраций
Трудовая деятельность:
- С 01.07.2005 работа в Федеральном государственном учреждении «Дмитровский лесхоз»; параллельно велась предпринимательская деятельность
- С 02.08.2010 года был назначен Председателем Правления Потребительского общества «ГЭМО», 10.12.2014 года был уволен в порядке перевода в связи с назначением на должность Главы Администрации г.п. Вербилки
- 08.09.2013 года избран депутатом Совета депутатов сельского поселения Гуслевское Талдомского муниципального района Московской области
- 11.12.2014 года назначен на должность Главы Администрации г.п. Вербилки (данная система назначаемых глав на территории района была введена как пилотная и применена впервые в Вербилках) С 09.12.2015 года должность переименована на «Руководитель Администрации городского поселения Вербилки».
- 10.09.2018 года избран депутатом Талдомского городского округа по одномандатному избирательному округу №5
- 20.01.2019 года назначен на должность руководителя территориального отделения Запрудня Управления по работе с территориями
- С 14.01.2020 года назначен на должность заместителя главы администрации городского округа Дубна (курирует социальные вопросы, вопросы по торговле, взаимодействию со средствами массовой информации и поддержке здравоохранения).
Награды и поощрения:
- Благодарность Главы Талдомского муниципального района за эффективную работу по воссозданию парковой зоны отдыха «Вербилки» (Постановление Главы Талдомского муниципального района №1768 от 07.09.2015 года).
- Благодарность Министра физической культуры и спорта Московской области Р.И. Терюшкова за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Московской области (Приказ №22-109-П от 06.06.2016 г.)
- Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы Российской Федерации И.К. Родниной за активную гражданскую позицию в подготовке, проведении и личном участии в предварительном голосовании Всероссийской партии «Единая Россия». 2016г.
- Благодарственной письмо Московской областной Думы И.Ю. Брынцалова за добросовестный труд в органах местного самоуправления Московской области и высокий профессионализм в работе. 2016 г.
- Диплом победителя Регионального тура Российского конкурса «Менеджер года-2016» по Московской области. Номинация «Эффективное муниципальное управление».
- Диплом победителя Российского конкурса "Менеджер года в государственном и муниципальном управлении" в номинации "Эффективное управление муниципальным образованием". 2017г.
- Диплом победителя «Талдомский прорыв-2017» номинация «Территория комплексного развития» (февраль, 2018 года)
- Благодарственное письмо Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева за победу в региональном туре Российского конкурса "Менеджер года -2016" по Московской области в номинации "Эффективное муниципальное управление" (12 апреля 2017 год)
- Почетная грамота Московской областной Думы «За плодотворный труд в органах местного самоуправления и большой вклад в развитие культуры и искусства в Московской области (2018 год)
Партийная принадлежность - Единая Россия. Женат, воспитывает троих детей.