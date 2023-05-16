Максим Тихомиров приступил к исполнению полномочий Главы городского округа Дубна

Сегодня, 11 мая 2023 года в 01:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Дубна.

Сегодня, 11 мая 2023 года в 01:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Дубна.

Невероятная атмосфера, эмоции, талантливые дети и впечатляющее мастерство наставников – всё это было 12 мая в Дубне на Молодёжной поляне.

Невероятная атмосфера, эмоции, талантливые дети и впечатляющее мастерство наставников – всё это было 12 мая в Дубне на Молодёжной поляне.

05.05.2023 | 08:53

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