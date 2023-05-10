Ликеро-водочный завод реконструировали в Дмитрове

среда, 10 мая 2023 | 10:23     242
В Дмитрове после реконструкции введен в эксплуатацию корпус производственного комплекса ликеро-водочной продукции.

Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение застройщику ООО «РЕГИОН 50». Размер инвестиций составил 200 млн рублей.

Производственный комплекс ликеро-водочной продукции реконструирован в связи с увеличением объемов изготавливаемой продукции. В ходе строительства был возведен дополнительный корпус, благодаря чему площадь завода увеличилась до 5,5 тыс кв. метров. На предприятии установлено современное автоматическое оборудование для изготовления алкогольных напитков широкого ассортимента. Оснащенная лаборатория соблюдает полный комплекс критериев проверки качества готового изделия. Благодаря реализации проекта дополнительно создано 300 рабочих мест.

ООО «РЕГИОН 50» основанная в 2003 году, приобрела статус ведущего и самого успешного оператора алкогольного рынка Московской области. Совместный вклад руководства и коллектива, с помощью упорной и кропотливой работы, принес большие достижения в развитии компании.

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