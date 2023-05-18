Компания в Талдоме увеличит производство металлических конструкций

Инвестор вложит в реализацию проекта более 50 миллионов рублей. Новое предприятие позволит создать около 100 рабочих мест. Построить завод предприятие планирует в течение трех лет.

На сегодняшний день у компании «Стаирс Профи» есть действующее производство в Дмитровском городском округе. Стальные лестницы и стремянки компании представлены в крупных строительных магазинах по всей России и странах СНГ. Предприятие также производит лестницы по индивидуальным техническим заданиям заказчика.

«Основное для нас – качество изделий, которые мы производим. На каждом этапе производства продукция проходит тщательный контроль, в ходе которого проверяется сырье, жесткость профиля, соответствие размерному ряду. Наша продукция не подлежит обязательной сертификации, но мы проходим ее добровольно. Раз в год отдаем наши изделия на независимую экспертизу, где их тестируют на нагрузки, смещение тяжести, прочность. После этого мы получаем сертификат качества на нашу продукцию», - прокомментировала собственник ООО «Стаирс Профи» Елена Антонюк.

На новых площадях в Талдомском г.о. компания разместит два цеха. В первом будет осуществляться изготовление и сборка алюминиевых лестниц и шарнирных лестниц-трансформеров, во втором - производство алюминиевых и стальных стремянок. В цехах разместят покрасочные и сборочные линии, автоматизированные трубогибы. Часть производственных линий оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. Так, например, автоматической сделают линию порошковой окраски.

Новое предприятие позволит увеличить производственные мощности на 40%. Кроме того, компания планирует запустить в работу и новые направления. Так, например, в одном из цехов установят термопластавтомат, с помощью которого будут изготавливаться серийные изделия из пластика. В перспективе компания также планирует заняться разработкой и производством строительных лесов, опалубочных систем и комплектующих к ним.