Компания из Дубны увеличила натуральный объем производства в I квартале 2023 г.

27 апреля Росстат и RNC Pharma опубликовали результаты активности российских фармпроизводителей за I квартал 2023 г. Аналитики зафиксировали снижение темпов натурального производства как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий. В то же время компании, чей портфель сформирован из социально значимых лекарственных препаратов, напротив, наращивают объемы производства.

В частности, «ПСК Фарма» - резидент ОЭЗ "Дубна", 80% препаратов которой входят в Перечень ЖНВЛП, в I квартале 2023 г. показала 18% прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания обеспечила поставку 1 053 526 упаковок лекарственных препаратов.

Прирост производства обусловлен несколькими факторами. Это лидирующие позиции компании в сегменте ингаляционных препаратов – два года подряд «ПСК Фарма» занимает первые места среди поставщиков препаратов для терапии астмы и ХОБЛ. В продуктовом портфеле компании 14 лекарственных препаратов – впервые воспроизведенные в России. Согласно аналитике DSM Group, по итогам 2022 г. 4 продукта «ПСК Фарма» вошли в ТОП-10 импортозамещающей фармацевтической продукции.

«Российские разработки все больше востребованы среди потребителей. Требования регулятора очень жесткие, что обеспечивает высокий уровень качества российских лекарственных препаратов. Локальный продукт доступнее для пациентов. Например, наши продукты на 20-30% дешевле иностранных. Конъюнктура рынка меняется, и российские препараты становятся гарантом национальной лекарственной безопасности. Работа на опережение, проактивность фармпроизводителей позволяет застраховать от риска дефицита в связи с уменьшением рыночной активности западных компаний», - пояснила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

«ПСК Фарма» (в составе группы компаний Rus Biopharm) – интегрированная биофармацевтическая компания, выпускающая в ОЭЗ «Дубна» лекарственные средства для лечения социально значимых заболеваний в различных нозологиях по полному циклу, включая синтез субстанций.

Приоритетные направления деятельности отечественного фармацевтического производителя: генно-инженерные биологические препараты, полная линейка препаратов для терапии астмы и ХОБЛ, препараты для таргетной терапии аутоиммунных и орфанных заболеваний. А также на заводе разрабатываются и производятся препараты для терапии ВИЧ, туберкулёза, болезней желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

По итогам 2021 и 2022 гг. компания «ПСК Фарма» заняла лидирующее место в России в сегменте ингаляционных препаратов. 80% препаратов компании относятся к перечню жизненно-необходимых и важнейших, остальные — сопутствующие.

С 2017 года компания инвестировала в свое развитие более 4 млрд рублей. До 2025 года компания инвестирует в новое производство еще 6 млрд рублей.