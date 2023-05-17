Компания из Дубны «ПСК Фарма» вступила в ряды Ассоциации Российских фармацевтических производителей

Представители компаний-участников обсудили текущую ситуацию в отечественной фармотрасли, круг актуальных вопросов, стоящих перед фармой, и направления деятельности АРФП на ближайшее полугодие, диктуемые вызовами времени.

Ключевым моментом мероприятия стало вступление «ПСК Фарма» в ряды АРФП, такое решение было единогласно принято участниками собрания. Завод «ПСК Фарма» в составе группы компаний «Рус Биофарм» - интегрированное биофармацевтическое предприятие полного цикла производства. Это российский разработчик и производитель широкого перечня лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний, расположенный в Особой Экономической Зоне «Дубна», в Московской области.

Приоритетное направление деятельности компании – препараты для терапии астмы и ХОБЛ, ревматоидного артрита, генно-инженерные биотехнологические препараты. По направлениям астма и ХОБЛ «ПСК Фарма» по итогам 2021 и 2022 гг. заняла лидирующее место в России. В штате компании – более 450 высококвалифицированных специалистов.

Евгения Шапиро, генеральный директор «ПСК Фарма»:

«Мы рады стать частью ассоциации, которая на протяжении более 20 лет не только представляет интересы крупнейших российских фармпроизводителей, но и реализует политику защиты интересов потребителей лекарственных препаратов. Это созвучно миссии «ПСК Фарма» - улучшать качество и продолжительность жизни пациентов. Уверена, что консолидация совместных усилий фармпредприятий – членов АРФП в этом направлении является базисом для лекарственной безопасности страны и обеспечения граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Более того, только в кооперации возможно создать отечественное производство полного цикла, развивать новые направления, инициировать изменения в отрасли, которые в итоге пойдут на благо пациентов».

Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП, приветствуя «ПСК Фарма», отметил:

«Сегодня на первое место среди задач отрасли выходит не только локализация производства на территории Российской Федерации, но и производство полного цикла. Это сопряжено с целым рядом проблем, вызванных санкционными моментами. Компания «ПСК Фарма» не только успешно преодолевает объективные трудности, вызванные внешними факторами, но лидирует по целому ряду позиций. Для АРФП этот новый член станет дополнительным помощником и ресурсом в решении общих задач отрасли. Уверен, что наше взаимодействие будет обоюдовыгодным».

«ПСК Фарма» (в составе группы компаний Rus Biopharm) – интегрированная биофармацевтическая компания, выпускающая в ОЭЗ «Дубна» лекарственные средства для лечения социально значимых заболеваний в различных нозологиях по полному циклу, включая синтез субстанций.