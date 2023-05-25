Компания из Дубны представила отраслевые тренды на IT-конференции

четверг, 25 мая 2023 | 14:56     112
Компания Hopper IT, резидент ОЭЗ «Дубна», приняла участие в конференции для ключевых партнёров «1С-Битрикс».

Конференция «В стихии Энтерпрайз» собрала ведущих партнеров и экспертов в области IT-технологий. Всего в бизнес-встрече приняли участие более 100 топ-менеджеров крупнейших IT-компаний России. Команда Hopper IT была приглашена на мероприятие как золотой партнер «1С-Битрикс» и абсолютный лидер в категории «Энтерпрайз. Особо крупный сегмент».

"Конференции для ключевых партнеров, подобные мероприятию «1С-Битрикс», являются центральными точками встречи ведущих игроков IT-рынка, - пояснила CEO&Founder Hopper IT Наталья Краснобаева. – Это место, где сливаются воедино знания и опыт, где мы вместе формируем будущее, обсуждаем вызовы и находим совместные решения".

По словам руководителя, подобные мероприятия являются ключевым инструментом развития отечественного IT-рынка и укрепления его позиций в глобальной индустрии. На конференции обсудили новейшие технологии и тренды, которыми будет жить рынок IT в ближайшем будущем. Одной из важных тем стала разработка отечественного ПО.

По мнению эксперта, российский рынок ПО стремительно растет и наращивает экспертизу. За короткий срок отечественным разработчикам удалось создать собственные технологии и решения, которые отвечают мировым стандартам и успешно могут заменить зарубежные продукты. В том числе, активно развиваются возможности продуктов 1С-Битрикс, которые становятся все популярнее среди бизнеса категории Энтерпрайз, то есть особо крупного сегмента. Также на конференции обсудили развитие нейронных сетей, системы управления базами данных и другие тренды, которыми характеризуется IT-рынок сегодня.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
конференция
программирование
Читать в
Оставить отзыв в
 
16.05.2023 | 16:37    562
В Дубне пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы»
В этом году в повестку дня XII конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы», которая пройдет 18 – 19 мая в ОЭЗ «Дубна», включены вопросы организации инновационной деятельности, развития наукоградов и похожих на них...
25.05.2023 | 18:26    87
Из-за санкций США в компании в Дубне сменился совладелец
Инвестиционная компания Bonum Capital передала свою долю в заводе по производству игл «Паскаль Медикал» в Дубне гендиректору этого предприятия.
18.05.2023 | 12:37    604
В ОЭЗ «Дубна» налаживают производство новейших рентген-аппаратов
Российский производитель медицинской техники компания «ЕЛС-МЕД» получила регистрационное удостоверение на новый рентгенографический цифровой аппарат собственной разработки.