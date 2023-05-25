Компания из Дубны представила отраслевые тренды на IT-конференции

Конференция «В стихии Энтерпрайз» собрала ведущих партнеров и экспертов в области IT-технологий. Всего в бизнес-встрече приняли участие более 100 топ-менеджеров крупнейших IT-компаний России. Команда Hopper IT была приглашена на мероприятие как золотой партнер «1С-Битрикс» и абсолютный лидер в категории «Энтерпрайз. Особо крупный сегмент».

"Конференции для ключевых партнеров, подобные мероприятию «1С-Битрикс», являются центральными точками встречи ведущих игроков IT-рынка, - пояснила CEO&Founder Hopper IT Наталья Краснобаева. – Это место, где сливаются воедино знания и опыт, где мы вместе формируем будущее, обсуждаем вызовы и находим совместные решения".

По словам руководителя, подобные мероприятия являются ключевым инструментом развития отечественного IT-рынка и укрепления его позиций в глобальной индустрии. На конференции обсудили новейшие технологии и тренды, которыми будет жить рынок IT в ближайшем будущем. Одной из важных тем стала разработка отечественного ПО.

По мнению эксперта, российский рынок ПО стремительно растет и наращивает экспертизу. За короткий срок отечественным разработчикам удалось создать собственные технологии и решения, которые отвечают мировым стандартам и успешно могут заменить зарубежные продукты. В том числе, активно развиваются возможности продуктов 1С-Битрикс, которые становятся все популярнее среди бизнеса категории Энтерпрайз, то есть особо крупного сегмента. Также на конференции обсудили развитие нейронных сетей, системы управления базами данных и другие тренды, которыми характеризуется IT-рынок сегодня.