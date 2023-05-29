Компания из Дубны – лидер конкурса «Золотой сайт 2022»

понедельник, 29 мая 2023 | 17:48     86
Компания Progressive Media заняла первое место по итогам конкурса «Золотой сайт 2022». Торжественная церемония награждения резидента ОЭЗ «Дубна» состоялась в рамках прошедшего на днях Российского интернет-форума.

Progressive Media специализируется на разработке проектов уровня Enterprise для российских и международных холдингов и развивает бизнес в четырех направлениях:

  1. Веб-разработка и корпоративные внедрения,
  2. Бизнес-аналитика и системы мониторинга,
  3. Техническая поддержка,
  4. Performance-маркетинг.

Компания ежегодно занимает лидирующие позиции в срезах ведущих рейтинговых площадок, а реализованные командой проекты регулярно получают награды в отраслевых конкурсах «Рейтинг Рунета», «Золотой сайт», Wadline Awards и Tagline Awards. Резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» входит в пятерку партнеров с самым большим штатом аттестованных разработчиков. Основными клиентами компании являются такие крупные клиенты, как HOFF, RE:STORE, ТЕХНОНИКОЛЬ и SKILLBOX.

«Золотой сайт» - ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. С 1997 года независимое жюри конкурса, которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета, вручает заветные статуэтки Золотого Кибермастера наиболее достойным проектам. В этот раз на конкурс было представлено более 500 работ, проекты боролись за «золото» в 50 номинациях, то есть в среднем в каждой было представлено по 10 работ. Тем почетнее стала победа резидента ОЭЗ в номинации «Лучший дизайн интернет-магазина». Жюри конкурса высоко оценило реализацию и результаты проекта «Редизайн сайта New Balance».

Для решения задач по проекту New Balance была создана команда специалистов Progressive media, начиная от системных аналитиков и заканчивая тестировщиками. По итогу работы интернет-магазин имеет обновленный современный, функциональный и удобный для текущих пользователей дизайн. Проведенные работы повлияли на маркетинговые показатели проекта, увеличен коэффициент конверсии и вовлеченности пользователей сайта интернет-магазина New Balance.

Сегодня одной из стратегических целей Progressive media является расширение бизнеса на международный рынок и работа над развитием собственных продуктов.

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