Компания из Дубны – лидер конкурса «Золотой сайт 2022»

Progressive Media специализируется на разработке проектов уровня Enterprise для российских и международных холдингов и развивает бизнес в четырех направлениях:

Веб-разработка и корпоративные внедрения, Бизнес-аналитика и системы мониторинга, Техническая поддержка, Performance-маркетинг.

Компания ежегодно занимает лидирующие позиции в срезах ведущих рейтинговых площадок, а реализованные командой проекты регулярно получают награды в отраслевых конкурсах «Рейтинг Рунета», «Золотой сайт», Wadline Awards и Tagline Awards. Резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» входит в пятерку партнеров с самым большим штатом аттестованных разработчиков. Основными клиентами компании являются такие крупные клиенты, как HOFF, RE:STORE, ТЕХНОНИКОЛЬ и SKILLBOX.

«Золотой сайт» - ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. С 1997 года независимое жюри конкурса, которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета, вручает заветные статуэтки Золотого Кибермастера наиболее достойным проектам. В этот раз на конкурс было представлено более 500 работ, проекты боролись за «золото» в 50 номинациях, то есть в среднем в каждой было представлено по 10 работ. Тем почетнее стала победа резидента ОЭЗ в номинации «Лучший дизайн интернет-магазина». Жюри конкурса высоко оценило реализацию и результаты проекта «Редизайн сайта New Balance».

Для решения задач по проекту New Balance была создана команда специалистов Progressive media, начиная от системных аналитиков и заканчивая тестировщиками. По итогу работы интернет-магазин имеет обновленный современный, функциональный и удобный для текущих пользователей дизайн. Проведенные работы повлияли на маркетинговые показатели проекта, увеличен коэффициент конверсии и вовлеченности пользователей сайта интернет-магазина New Balance.

Сегодня одной из стратегических целей Progressive media является расширение бизнеса на международный рынок и работа над развитием собственных продуктов.