Комитет Госдумы порекомендовал отклонить проект об освобождении кандидатов и докторов наук от мобилизации

Об этом рассказал в своем Telegram-канале автор данной законодательной инициативы, депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Кроме того, Госдума отклонила другой его законопроект, касающийся отсрочки от мобилизации тех, кто по состоянию здоровья и другим причинам не служил в армии.

В комитете указали, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях. Кроме того, кандидаты и доктора наук, если они работают в критических важных отраслях экономики, и так могут получить отсрочку или бронирование.