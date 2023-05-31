Комитет Госдумы порекомендовал отклонить проект об освобождении кандидатов и докторов наук от мобилизации

среда, 31 мая 2023 | 23:06 187
Комитет Госдумы по обороне порекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от частичного мобилизационного призыва россиян, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук.
Об этом рассказал в своем Telegram-канале автор данной законодательной инициативы, депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Кроме того, Госдума отклонила другой его законопроект, касающийся отсрочки от мобилизации тех, кто по состоянию здоровья и другим причинам не служил в армии.
В комитете указали, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях. Кроме того, кандидаты и доктора наук, если они работают в критических важных отраслях экономики, и так могут получить отсрочку или бронирование.
«Выяснилось, что никакого понятия частичной мобилизации в законе нет и не будет и ограничивать себя на будущее Минобороны не может», — разъяснид Матвеев.