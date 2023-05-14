Как Президент Украины Владимир Зеленский добирался до Берлина

воскресенье, 14 мая 2023 | 10:09     405
Владимир Зеленский прибыл в Берлин в ночь на воскресенье, 14 мая, и перечислил главные темы переговоров с руководством Германии: Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность.

А вот так сопровождали борт с Владимиром Зеленским на протяжении всего полета над Германией: в Люфтваффе (нем. Luftwaffe - название германских военно-воздушных сил в составе Вооружённых сил Германии) выделили самолет для перелета украинского президента из Рима в Берлин, рядом все время были два истребителя многоцелевого назначения Eurofighter Typhoon 4-го поколения.

В самом Берлине, куда Зеленский прибыл впервые после начала "спецоперации" в Украине, приняты беспрецедентные меры безопасности. Из аэропорта "Берлин-Бранденбург" вертолет доставил Президента в офис Бундесвера (нем. Bundeswehr - вооружённые силы Федеративной Республики Германия).

Ожидается, что в Германии Зеленский встретится с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Тэги: 
Украина
политика
Источник:
Twitter: Team_Luftwaffe
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