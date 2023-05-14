Как Президент Украины Владимир Зеленский добирался до Берлина

А вот так сопровождали борт с Владимиром Зеленским на протяжении всего полета над Германией: в Люфтваффе (нем. Luftwaffe - название германских военно-воздушных сил в составе Вооружённых сил Германии) выделили самолет для перелета украинского президента из Рима в Берлин, рядом все время были два истребителя многоцелевого назначения Eurofighter Typhoon 4-го поколения.

В самом Берлине, куда Зеленский прибыл впервые после начала "спецоперации" в Украине, приняты беспрецедентные меры безопасности. Из аэропорта "Берлин-Бранденбург" вертолет доставил Президента в офис Бундесвера (нем. Bundeswehr - вооружённые силы Федеративной Республики Германия).