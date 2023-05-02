Изменение в расписании на Савеловском направлении РЖД

вторник, 02 мая 2023 | 18:46     383
Автобусы будут курсировать по маршруту Вербилки-Дубна-Вербилки 6 и 7 мая. Транспорт отправится из Вербилок в 10:50, в обратном направлении из Дубны — в 13:10.

В обе стороны автобусы будут следовать с остановками: «Платформа Запрудня», «Темпы», «Мельдино-1», «2-й участок» и «Карманово».

Также в этот период будет курсировать автобус Талдом-Вербилки с отправлением в 15:30 и с остановкой у станции Власово.

Компенсационные автобусы назначили на Савеловском направлении в связи с проведением ремонтных путевых работ. Для проезда в транспорте необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

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