Изменение в расписании на Савеловском направлении РЖД

вторник, 02 мая 2023 | 18:46 383
Автобусы будут курсировать по маршруту Вербилки-Дубна-Вербилки 6 и 7 мая. Транспорт отправится из Вербилок в 10:50, в обратном направлении из Дубны — в 13:10.
В обе стороны автобусы будут следовать с остановками: «Платформа Запрудня», «Темпы», «Мельдино-1», «2-й участок» и «Карманово».
Также в этот период будет курсировать автобус Талдом-Вербилки с отправлением в 15:30 и с остановкой у станции Власово.
Компенсационные автобусы назначили на Савеловском направлении в связи с проведением ремонтных путевых работ. Для проезда в транспорте необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.