Изменение в расписании на Савеловском направлении РЖД

В обе стороны автобусы будут следовать с остановками: «Платформа Запрудня», «Темпы», «Мельдино-1», «2-й участок» и «Карманово».

Также в этот период будет курсировать автобус Талдом-Вербилки с отправлением в 15:30 и с остановкой у станции Власово.

Компенсационные автобусы назначили на Савеловском направлении в связи с проведением ремонтных путевых работ. Для проезда в транспорте необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.