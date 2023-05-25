Из-за санкций США у компании в Дубне сменился совладелец

«Бонум инвестментс» Мурата Алиева передала 49% долей завода по производству одноразовых медицинских шприцев «Паскаль Медикал» в Дубне гендиректору предприятия Максиму Сарманову. Сделка состоялась 19 мая. Еще один совладелец - Владимир Конозаков - сохранил долю в 50% в этом предприятии согласно «СПАРК-Интерфаксу». На запрос в Bonum Capital и «Паскаль Медикал» не ответили.

В конце 2022 года США ввели санкции против Алиева, а также Bonum Capital и связанных с ней организаций «Бонум инвестментс» и «Бонум кэпитал». В декабре «Бонум инвестментс» сократила свою долю в «Паскаль Медикал» с 50 до 49%, передав 1% своему гендиректору Сергею Отрубянникову.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает сделку номинальной. По его словам, одноразовые шприцы всегда востребованы и их производство — это стабильный и доходный бизнес. Вероятнее всего, сделка была необходима для защиты «Паскаль Медикал» от санкционных рисков. Теперь завод сможет закупать необходимое сырье за границей без ограничений.

Компания «Паскаль Медикал» зарегистрирована в 2014 году в Московской области, резидент особой экономической зоны «Дубна». Предприятие выпускает одноразовые инъекционные шприцы, в том числе инсулиновые. По данным СПАРК, выручка компании в 2022 году составила 992 млн руб., прибыль — 102 млн руб.