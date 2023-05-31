Из-за нехватки кадров на работу во «Вкусно - и точка» позвали школьников и мигрантов

Минимальный возраст приема на работу снижен с 16 до 15 лет. Подросткам предлагается работать не более пяти смен общей продолжительностью 24 часов в неделю, а в случае совмещения с учебой — не более 12 часов со сменами по 2,5 часа.

При приеме на работу мигрантов преимущество отдается лицам с гражданством стран ЕАЭС, но также будут принимать иностранцев из других стран, получивших разрушение на временное проживание или вид на жительство.

В компании объясняют смягчение условий приема на работу плановым усилением команд в связи с летним сезоном.