Из-за нехватки кадров на работу во «Вкусно - и точка» позвали школьников и мигрантов

среда, 31 мая 2023 | 22:39     124
Компания «Вкусно - и точка» с 1 июня принимает на работу школьников и мигрантов с заключением трудового договора.

Минимальный возраст приема на работу снижен с 16 до 15 лет. Подросткам предлагается работать не более пяти смен общей продолжительностью 24 часов в неделю, а в случае совмещения с учебой — не более 12 часов со сменами по 2,5 часа.

При приеме на работу мигрантов преимущество отдается лицам с гражданством стран ЕАЭС, но также будут принимать иностранцев из других стран, получивших разрушение на временное проживание или вид на жительство.

В компании объясняют смягчение условий приема на работу плановым усилением команд в связи с летним сезоном.

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