И.о. ректора Университета "Дубна" посетил Учебно-научный центр Объединенного института

суббота, 20 мая 2023 | 11:10     255
И.о. ректора Университета "Дубна" Андрей Деникин и директор Учебно-научного центра ОИЯИ Дмитрий Каманин на встрече обсудили традиционные и новые направления совместной работы, в частности, вопросы международного сотрудничества с целью подготовки иностранных студентов из стран-участниц и стран-кандидатов в члены ОИЯИ в Университете «Дубна» по магистерским программам.

Стороны договорились, что Университет уже в этом году предложит молодым специалистам из зарубежных стран несколько программ на базе Института системного анализа и управления, Инженерно-физического института и Факультета естественных и инженерных наук, а ОИЯИ окажет содействие в распространении информации об этих возможностях через действующие информационные центры института.

Сегодня на базе ОИЯИ функционирует семь базовых кафедр и две программы опережающей подготовки Университета «Дубна»: Международная инженерная школа и Школа аналитики больших данных. УНЦ ОИЯИ всегда оказывал существенную организационную и материально-техническую поддержку в реализации этих инициатив.

Университет и ОИЯИ планируют на основе анализа опыта деятельности Школ совместно реорганизовать их работу и предложить студентам и их будущим работодателям новый формат подготовки, ориентированный главным образом на практическую подготовку и проектную работу.

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