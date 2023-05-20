И.о. ректора Университета "Дубна" посетил Учебно-научный центр Объединенного института

Стороны договорились, что Университет уже в этом году предложит молодым специалистам из зарубежных стран несколько программ на базе Института системного анализа и управления, Инженерно-физического института и Факультета естественных и инженерных наук, а ОИЯИ окажет содействие в распространении информации об этих возможностях через действующие информационные центры института.

Сегодня на базе ОИЯИ функционирует семь базовых кафедр и две программы опережающей подготовки Университета «Дубна»: Международная инженерная школа и Школа аналитики больших данных. УНЦ ОИЯИ всегда оказывал существенную организационную и материально-техническую поддержку в реализации этих инициатив.

Университет и ОИЯИ планируют на основе анализа опыта деятельности Школ совместно реорганизовать их работу и предложить студентам и их будущим работодателям новый формат подготовки, ориентированный главным образом на практическую подготовку и проектную работу.