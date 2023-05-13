Инвестор вложит миллиард в строительство завода красок в Дмитровском округе

суббота, 13 мая 2023 | 12:09     240
Компания «Инова» реализует инвестиционный проект по созданию производства порошковых красок ICONIC.

Предприятие, строительство которого в "Инова" планируют завершить уже в конце текущего года, появится в Дмитровском городском округе Подмосковья. Инвестиции в строительство и запуск производства составят 1 млрд рублей. Уже сейчас на объекте идут строительно-монтажные работы. Полная реализация проекта позволит создать 70 новых рабочих мест.

Площадь производственного здания составит 6 тысяч кв. метров. Ежегодно здесь будут выпускать порядка 10 тысяч тонн готовой продукции.

Порошковые краски, которые будет изготавливать предприятие, применяются в различных отраслях: автомобилестроении и строительстве, энергетике, нефтегазовой отрасли, в мебельной отрасли и других.

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