"Иностранным агентом" признали солиста группы "Би-2" Егора Бортника

Также в список "иностранных агентов" Минюст РФ внес ведущую YouTube-канала "Популярная политика" Ирину Аллеман, бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, экономиста Владислава Иноземцева, директора Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Габуева, антрополога Александру Архипову, главу общественного движения "Совет матерей и жен" Ольгу Цуканову и правозащитницу Анну Пшеничную.

Кроме того, в реестр "иноагентов" попали общественное движение "Совет матерей и жен" и НКО "Общенародный Союз Возрождения России".

Лёва Би-2 (имя при рождении Егор Михайлович Бо́ртник) родился 2 сентября 1972 года в Минске (Белорусская ССР, СССР). Белорусский и российский рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист, один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».

В мае 2023 года, будучи на гастролях в США, осудил СВО в Украине, заявив, что «путинская Россия вызывает только омерзение и брезгливость» и «Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила страну», также заявил что не намерен возвращаться в Россию (живет в Израиле с 2017 года).