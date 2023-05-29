Инфраструктура тесно сотрудничающего с Дубной фонда «Сколково» подверглась атаке «украинского киберфронта»

«Злоумышленник или группа злоумышленников, представившиеся украинским киберфронтом, взяла ответственность за взлом. Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы», — говорится в сообщении фонда.

Также известно о взломе файлообменника, работающего на физических мощностях «Сколково».

На 14:00 29 мая сайт sk.ru, а также связанные с ним онлайн-сервисы не работают. Фонд заявил о ведущихся работах по восстановлению функциональности интернет-ресурсов, которые займут около суток. К расследованию инцидента подключены спецслужбы.