Инфраструктура тесно сотрудничающего с Дубной фонда «Сколково» подверглась атаке «украинского киберфронта»

понедельник, 29 мая 2023 | 14:04     109
«Сколково» атаковали хакеры, получившие частичные доступ к ряду внутренних систем и ресурсов фонда.

«Злоумышленник или группа злоумышленников, представившиеся украинским киберфронтом, взяла ответственность за взлом. Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы», — говорится в сообщении фонда.

Также известно о взломе файлообменника, работающего на физических мощностях «Сколково».

На 14:00 29 мая сайт sk.ru, а также связанные с ним онлайн-сервисы не работают. Фонд заявил о ведущихся работах по восстановлению функциональности интернет-ресурсов, которые займут около суток. К расследованию инцидента подключены спецслужбы.

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