Хакеры взломали сайт резиденции патриарха Кирилла: Временно он "благословлял" контрнаступление ВСУ

На странице появились надписи в поддержку контрнаступления Вооруженных сил Украины якобы от имени РПЦ.

"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Благословляет Контрнаступление ВСУ", – было написано на титульной странице сайта.

Другие надписи гласили: "Мы верим в ВСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ВСУ и Украину". Также можно было увидеть видео с украинскими военными. Ранее этот ролик опубликовал в Интернет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.