Хакеры взломали сайт резиденции патриарха Кирилла: Временно он "благословлял" контрнаступление ВСУ

воскресенье, 28 мая 2023 | 09:12     226
Поздно вечером 27 мая неизвестные хакеры взломали официальный сайт Подворья патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) в Ново-Переделкино (Московская область).

На странице появились надписи в поддержку контрнаступления Вооруженных сил Украины якобы от имени РПЦ.

"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Благословляет Контрнаступление ВСУ", – было написано на титульной странице сайта.

Другие надписи гласили: "Мы верим в ВСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ВСУ и Украину". Также можно было увидеть видео с украинскими военными. Ранее этот ролик опубликовал в Интернет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Завершили хакеры свою работу над сайтом резиденции Патриарха молитвой за успех украинского контрнаступления. Ее текст был размещен на украинском языке.

В настоящее время сайт недоступен и находится на техобслуживании.

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