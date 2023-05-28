Хакеры взломали сайт резиденции патриарха Кирилла: Временно он "благословлял" контрнаступление ВСУ

воскресенье, 28 мая 2023 | 09:12 226
Поздно вечером 27 мая неизвестные хакеры взломали официальный сайт Подворья патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) в Ново-Переделкино (Московская область).
На странице появились надписи в поддержку контрнаступления Вооруженных сил Украины якобы от имени РПЦ.
"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Благословляет Контрнаступление ВСУ", – было написано на титульной странице сайта.
Другие надписи гласили: "Мы верим в ВСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ВСУ и Украину". Также можно было увидеть видео с украинскими военными. Ранее этот ролик опубликовал в Интернет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.