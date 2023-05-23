Госдума приняла законопроект об обязательной сдаче загранпаспортов призывниками на время службы

вторник, 23 мая 2023 | 16:49     304
На передачу паспорта дается пять дней с момента принятия решения о призыве соответствующей комиссией. Получить паспорта обратно можно будет после прохождения службы.

Поправки вносятся в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Согласно документу, призванные в армию или на альтернативную гражданскую службу лица должны будут сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ.

Речь идет только о мужчинах в возрасте от 18 до 27 лет (но с 2024 года призывной возраст составит от 19 до 30 лет), которые не пребывают в запасе и в отношении которых было вынесено решение призывной комиссии о призыве на военную службу или направлении на альтернативную госслужбу.

В случае принятия, поправки вступят в силу через 180 дней после официального опубликования. В этой связи, новые нормы, скорее всего, не затронут осенний призыв 2023 года.

В законопроекте также не упоминается статья 15.1 вышеупомянутого закона, которая запрещает выезд из России гражданам, получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда, в соответствии с федеральным законом, она считается врученной. Таким образом, получившие повестку военного комиссариата призывники не будут обязаны сдавать загранпаспорт до вынесения в их отношении решения призывной комиссии.

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