Госдума приняла законопроект об обязательной сдаче загранпаспортов призывниками на время службы

Поправки вносятся в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Согласно документу, призванные в армию или на альтернативную гражданскую службу лица должны будут сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ.

Речь идет только о мужчинах в возрасте от 18 до 27 лет (но с 2024 года призывной возраст составит от 19 до 30 лет), которые не пребывают в запасе и в отношении которых было вынесено решение призывной комиссии о призыве на военную службу или направлении на альтернативную госслужбу.

В случае принятия, поправки вступят в силу через 180 дней после официального опубликования. В этой связи, новые нормы, скорее всего, не затронут осенний призыв 2023 года.

В законопроекте также не упоминается статья 15.1 вышеупомянутого закона, которая запрещает выезд из России гражданам, получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда, в соответствии с федеральным законом, она считается врученной. Таким образом, получившие повестку военного комиссариата призывники не будут обязаны сдавать загранпаспорт до вынесения в их отношении решения призывной комиссии.