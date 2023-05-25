Госдума приняла законопроект о штрафах и аресте за распространение карт, которые "оспаривают территориальную целостность России"

За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам грозит штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей либо арест до 15 суток, должностным лицам – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

К экстремистским материалам предлагается отнести "картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России". Однако, до конца не ясны границы, которые Россия сейчас считает своими (и которые должны быть отражены на картах, чтобы их не признали экстремистскими). Из большинства высказываний официальных лиц следует, что речь идет об административных границах областей.

Авторы законопроекта считают, что в последнее время активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий России. По их мнению, карты с обозначением Крыма как части Украины являются "частью гибридной войны, развязанной Западом против России".