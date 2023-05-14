Глава Минстроя России посетил ОЭЗ «Дубна»

Первым пунктом визита федерального министра стало посещение строительной площадки резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Надежный цифровой сервис данных». Возводимый на территории Новой промышленной зоны технологический центр обработки и хранения информации планируется открыть в 2024 году. Его общая площадь составит 20 тыс. кв. м, а инвестиции в проект - 5 млрд рублей.
Также Ирек Файзуллин побывал в Федеральном центре обработки данных ФНС России. Новый центр позволяет Федеральной налоговой службе предоставлять больший объем услуг высокого качества, делает процесс уплаты налогов максимально простым и удобным.
О динамике развития ОЭЗ «Дубна» главе Минстроя России доложил генеральный директор Антон Афанасьев. Он также провел ознакомительную экскурсию по территории Новой промышленной зоны на правобережной площадке ОЭЗ, представил проекты и инновационную продукцию якорных резидентов и рассказал о строящихся объектах высокотехнологичных компаний.