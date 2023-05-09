Фейк: Неизвестные подняли над Рейхстагом красное знамя Победы

вторник, 09 мая 2023 | 17:32 1342
В русскоязычных соцсетях и даже в солидных Telegram-каналах 7 мая 2023 года появились сообщения и видео о том, что в Берлине неизвестные активисты пробрались на крышу Рейхстага и подняли над ним красное знамя Победы.
В РИА «Новости» заметили на видео несколько нестыковок. К примеру, погодные условия на опубликованных кадрах не соответствуют тем, что наблюдаются в столице ФРГ.
В понедельник, 8 мая, пресс-служба бундестага в ответ на официальный запрос РИА "Новости" сообщила:
"Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС".
Также корреспондент агентства сходил к зданию немецкого парламента и убедился, что там видны лишь флаги ФРГ и ЕС.