Фейк: Неизвестные подняли над Рейхстагом красное знамя Победы

В РИА «Новости» заметили на видео несколько нестыковок. К примеру, погодные условия на опубликованных кадрах не соответствуют тем, что наблюдаются в столице ФРГ.

В понедельник, 8 мая, пресс-служба бундестага в ответ на официальный запрос РИА "Новости" сообщила:

"Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС".

Также корреспондент агентства сходил к зданию немецкого парламента и убедился, что там видны лишь флаги ФРГ и ЕС.