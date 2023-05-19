Евгения Ройзмана не посадили по делу "о дискредитации вооруженных сил РФ"

пятница, 19 мая 2023 | 14:25     310
Прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрий Соколов объяснил, почему штраф был единственно возможным наказанием по уголовному делу о дискредитации ВС РФ в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

По словам прокурора, представлявшего сторону обвинения, приговор был мягким, поскольку преступление было совершено Ройзманом во время действия старой редакции УК, по которому наказание в виде штрафа является единственно возможным из тех, что можно было назначить. Максимальное наказание по данной статье с марта 2023 года составляет до 5 лет лишения свободы.

«Поскольку ранее преступление было отнесено к преступлениям небольшой тяжести, а Ройзман является лицом несудимым, поэтому лишение свободы ему назначить было нельзя», — уточнил он.

Суд, добавил Соколов, согласился с гособвинением по размеру штрафа. Обжаловать его Евгений Ройзман не собирается.

19 мая 2023 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным и оштрафовал Ройзмана на 260 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ. До вступления приговора в силу он будет находиться под запретом определенных действий: не сможет пользоваться интернетом и другими средствами связи.

По версии следствия, оппозиционер использовал в видео стриме на своем канале выражения "вторжение в Украину" и "война в Украине".

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