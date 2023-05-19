Евгения Ройзмана не посадили по делу "о дискредитации вооруженных сил РФ"

По словам прокурора, представлявшего сторону обвинения, приговор был мягким, поскольку преступление было совершено Ройзманом во время действия старой редакции УК, по которому наказание в виде штрафа является единственно возможным из тех, что можно было назначить. Максимальное наказание по данной статье с марта 2023 года составляет до 5 лет лишения свободы.

«Поскольку ранее преступление было отнесено к преступлениям небольшой тяжести, а Ройзман является лицом несудимым, поэтому лишение свободы ему назначить было нельзя», — уточнил он.

Суд, добавил Соколов, согласился с гособвинением по размеру штрафа. Обжаловать его Евгений Ройзман не собирается.

19 мая 2023 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным и оштрафовал Ройзмана на 260 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ. До вступления приговора в силу он будет находиться под запретом определенных действий: не сможет пользоваться интернетом и другими средствами связи.

По версии следствия, оппозиционер использовал в видео стриме на своем канале выражения "вторжение в Украину" и "война в Украине".