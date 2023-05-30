Эксперты предложили дополнить рынок детских товаров посвящёнными "спецоперации" игрушками

вторник, 30 мая 2023 | 16:30     62
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать государственные рекомендации производителям детских игрушек и товаров в части отражения специальной военной операции в Украине.

По его словам, рынок детских игрушек мог бы дополниться наборами солдатиков, сборными моделями и конструкторами военной техники, настольными играми, посвящёнными ходу СВО. Ветров пояснил, что детские товары и игрушки — это один из инструментов воспитания и формирования мировоззрения человека в раннем возрасте.

По его словам, в настоящее время наблюдаются исторические процессы, накладывающие отпечаток на все сферы жизни. Безусловно, они также должны находить отражение и в сфере детского воспитания, чтобы «российские дети с малых лет учились патриотизму и могли отличать добро от зла», подчеркнул специалист.

«В данной связи прошу Вас оценить идею о создании государственных рекомендаций производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине. К примеру, рынок детских игрушек мог бы дополниться наборами солдатиков, сборными моделями и конструкторами военной техники, настольными играми, посвящёнными ходу СВО, интерактивными компьютерными программами», — говорится в обращении на имя уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Тэги: 
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Источник:
RT
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