Эксперты предложили дополнить рынок детских товаров посвящёнными "спецоперации" игрушками

По его словам, рынок детских игрушек мог бы дополниться наборами солдатиков, сборными моделями и конструкторами военной техники, настольными играми, посвящёнными ходу СВО. Ветров пояснил, что детские товары и игрушки — это один из инструментов воспитания и формирования мировоззрения человека в раннем возрасте.

По его словам, в настоящее время наблюдаются исторические процессы, накладывающие отпечаток на все сферы жизни. Безусловно, они также должны находить отражение и в сфере детского воспитания, чтобы «российские дети с малых лет учились патриотизму и могли отличать добро от зла», подчеркнул специалист.