Экскурсия студентов Университета "Дубна" в НИИ прикладной акустики

среда, 24 мая 2023 | 12:54     238
19 мая студенты Университета "Дубна" вместе с преподавателями посетили одно из градообразующих предприятий Дубны – ФГУП «Научно-исследовательский институт прикладной акустики».

Экскурсия была организована в соответствии с подписанным в 2023 году договором о сотрудничестве между университетом и НИИПА. Делегацию составили студенты Инженерно-физического института (ИФИ), Института системного анализа и управления (ИСАУ), Факультета естественных и инженерных наук (ФЕИН), аспиранты, преподаватели и представители администрации Университета.

Экскурсанты познакомились с инновационной экосистемой института, посетили линию по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей, изучили научно-технический задел и производственные возможности по гражданским направлениям «Акустические излучатели для отпугивания диких животных» и «Пассивные акустические системы обнаружения БПЛА».

Особый интерес вызвали такие актуальные направления, как «Гидровиброакустические массажеры для физиотерапии» и «Гидрофоны для охраны аквакультуры (рыбные и устричные фермы)». Сейчас в рамках действующей в Университете Школы технологического предпринимательства эти темы прорабатываются студентами ИСАУ и ИФИ под руководством представителей НИИ как бизнес-проекты.

Несколько студентов уже высказали свое пожелание пройти летнюю производственную практику в институте.

Егор Федоров и Екатерина Тихомирова, студенты 1-го курса ИСАУ:

«Несколько месяцев назад нам предложили принять участие в проекте, направленном на развитие продукта, созданного в НИИ прикладной акустики – гидровибромассажера. Мы согласились, увидев в этом шанс развить свои практические навыки и получить полезный опыт. За время работы мы выполняли различные задачи: формирование команды, исследование рынка, разработка дизайна изделия, проведение опросов и многое другое.

Нам показали как производятся гидровибромассажеры и рассказали о других интересных разработках. Экскурсия была очень познавательной и вдохновляющей».

Университет благодарит за организацию визита директора Центра экспериментальной акустики НИИПА Сергея Козлова и его коллег.

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