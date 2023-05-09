Джефф Монсон планирует стать депутатом Госдумы

вторник, 09 мая 2023 | 23:07 262
Боец смешанных единоборств (ММА) и бывший гражданин США Джефф Монсон высказался о желании стать депутатом Государственной Думы РФ.
"Хочу в будущем стать депутатом Госдумы. Я хочу помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи. В Госдуме у меня будет достаточно полномочий, чтобы помогать людям", - сказал Монсон.
Напомним, что легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году указом Владимира Путина. В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.
В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США и недавно подал документы на участие в парламентских выборах в Республике Башкортостан.
Джефф Монсон запустил процедуру отказа от гражданства США
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