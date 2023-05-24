Два предпринимателя в Кимрах за мусор привлечены к административной ответственности

среда, 24 мая 2023 | 14:05     221
Кимрской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере экологии.

Установлено, что два предпринимателя, вопреки возложенной на них законом обязанности, отказались заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором ООО «ТВЕРЬСПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО».

С учетом изложенного, в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 30 тыс. руб.

Устранение нарушений находится на контроле Прокуратуры. Постановления в законную силу не вступили.

Тэги: 
Кимры
Прокуратура
отходы
экология
Источник:
Кимрская межрайонная прокуратура
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