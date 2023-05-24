Два предпринимателя в Кимрах за мусор привлечены к административной ответственности

Установлено, что два предпринимателя, вопреки возложенной на них законом обязанности, отказались заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором ООО «ТВЕРЬСПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО».

С учетом изложенного, в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 30 тыс. руб.

Устранение нарушений находится на контроле Прокуратуры. Постановления в законную силу не вступили.