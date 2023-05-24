Дубна активно развивает научно-техническое сотрудничество с Арабским миром

Официальная церемония в штаб-квартире AAEA состоялась при широком освещении местными СМИ. В открытии приняли участие представители AAEA и Министерства иностранных дел Туниса, а также руководство Института ядерных наук и технологий в качестве представителя Министерства высшего образования и научных исследований Туниса.

Мероприятие открыл Ваель Бадави, старший научный сотрудник ЛНФ ОИЯИ и ответственное лицо ОИЯИ по связям с AAEA, поздравивший коллег с созданием ИЦ в Агентстве. С приветственной речью выступил генеральный директор AAEA проф. Салем Хамди:

«Проект «Информационный центр ОИЯИ и Виртуальная лаборатория» впервые развернуты на базе международной организации. Вместе с этим партнерство с ОИЯИ дает нам возможность выделять до пяти ежегодных стипендий магистрам и аспирантам из стран-членов AAEA для проведения исследований в ОИЯИ. Конкурс AAEA на стипендии ОИЯИ собрал более 70 претендентов из разных стран, входящих в AAEA».

«И это только техническая инаугурация, однако торжественное открытие состоится уже в конце этого года с участием директора ОИЯИ Григория Трубникова», — отметил генеральный директор AAEA профессор Салем Хамди.

Он также планирует назначить представителя ИЦ, который поможет в распространении информации об Инфоцентре и о возможностях прохождения практики для молодых ученых из стран-членов ААЕА.