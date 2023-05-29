ДТП в Кимрах с участием иномарки и квадроцикла

понедельник, 29 мая 2023 | 20:36 66
Инцидент произошёл 28 мая в городе Кимры. Легковой автомобиль Peugeot на большой скорости сбил квадроцикл, на котором, помимо водителя, находился пассажир. У квадроцикла была "Главная дорога".
Пострадавшим на квадроцикле начали оказывать помощь водитель автомобиля, прохожие и ещё один автовладелец, остановивший транспортное средство на проезжей части, увидев лежащих на земле людей.
В Управлении Госавтоинспекции по Тверской области по происшествию комментариев не дают. Детали ДТП выясняются.