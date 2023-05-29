ДТП в Кимрах с участием иномарки и квадроцикла

Пострадавшим на квадроцикле начали оказывать помощь водитель автомобиля, прохожие и ещё один автовладелец, остановивший транспортное средство на проезжей части, увидев лежащих на земле людей.

В Управлении Госавтоинспекции по Тверской области по происшествию комментариев не дают. Детали ДТП выясняются.