ДТП в Кимрах с участием иномарки и квадроцикла

понедельник, 29 мая 2023 | 20:36     66
Инцидент произошёл 28 мая в городе Кимры. Легковой автомобиль Peugeot на большой скорости сбил квадроцикл, на котором, помимо водителя, находился пассажир. У квадроцикла была "Главная дорога".

Пострадавшим на квадроцикле начали оказывать помощь водитель автомобиля, прохожие и ещё один автовладелец, остановивший транспортное средство на проезжей части, увидев лежащих на земле людей.

В Управлении Госавтоинспекции по Тверской области по происшествию комментариев не дают. Детали ДТП выясняются.

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Кимры
ДТП
Источник:
Кимры Инфо
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