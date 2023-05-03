Дмитров и Дубна сошлись в «Театральном поединке»

среда, 03 мая 2023 | 10:40     330
В ДК «Октябрь» города Дубна прошел этап четвертого сезона проекта «Театральный поединок», где соревновались две театральные студии: «Экополис» из дубненского лицея № 6 и «Театр в лицее» из Дмитрова.

В зале присутствовал заместитель главы Дубны по вопросам образования, культуры, туризма, спорта и защиты прав несовершеннолетних Николай Мадфес.

«Импровизировать в жизни надо уметь, даже если вы не станете актерами. Это пригодится вам в лицее, в вузе, если вы вдруг что-то не выучите, а в жизни особенно — она тоже дает уроки, к которым не всегда успеваешь подготовиться»,  — отметил Николай Юрьевич в приветственном слове.

Все участники проекта продемонстрировали свои навыки в пяти импровизационных баттлах, за каждый из которых можно было получить по пять баллов. Судило ребят экспертное жюри, в состав которого вошли Екатерина Тонгур, актриса, педагог по актерской импровизации; Валерий Опенкин, актер и директор проекта; Максим Драченин, актер, автор и руководитель проекта.

По итогам всех пяти конкурсов победу одержала дубненская театр-студия «Экополис», которая продолжит участие в проекте в качестве участников.

«Двойственное ощущение: и хотелось и нет, много усилий и времени требуется на подготовку. Конечно, это радость — дмитровские ребята поначалу казались большими и серьезными»,- отметила после итогов поединка руководитель дубненских ребят Лада Селиванова.

«Театральный поединок» − это молодежный проект для творческого и профессионального роста школьников и студентов в актерской сфере. В этом году в проекте принимают участие 32 коллектива из 27 округов Подмосковья, которые прошли отборочный этап и этап образовательной программы. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Тэги: 
Дмитров
Дубна
театр
соревнования
Читать в
Оставить отзыв в
 
26.04.2023 | 12:09    426
Дубненские волейболисты блестяще выступили на Первенстве Московской области
На Первенстве Московской области по волейболу среди юношей 2010-2011 г.р. команда спортивной школы «НИКА» под руководством тренера Антона Честухина завоевала Кубок и золотые медали.
29.04.2023 | 17:51    469
На детско-юношеском Первенстве России по классическим шахматам спортсмен из Дубны занял высшую ступень пьедестала почета
На детско-юношеском Первенстве России по классическим шахматам воспитанник спортшколы «Дубна» Константин Попов занял 1 место с результатом 8 очков из 9 возможных (7 побед при 2 ничьих) в категории среди юношей до 19 лет.
04.05.2023 | 12:15    354
ЖК «Феникс» в Дубне планируют достроить в 2025 году
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход начального этапа строительства ЖК «Феникс» в городском округе Дубна.