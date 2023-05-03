Дмитров и Дубна сошлись в «Театральном поединке»

В зале присутствовал заместитель главы Дубны по вопросам образования, культуры, туризма, спорта и защиты прав несовершеннолетних Николай Мадфес.

«Импровизировать в жизни надо уметь, даже если вы не станете актерами. Это пригодится вам в лицее, в вузе, если вы вдруг что-то не выучите, а в жизни особенно — она тоже дает уроки, к которым не всегда успеваешь подготовиться», — отметил Николай Юрьевич в приветственном слове.

Все участники проекта продемонстрировали свои навыки в пяти импровизационных баттлах, за каждый из которых можно было получить по пять баллов. Судило ребят экспертное жюри, в состав которого вошли Екатерина Тонгур, актриса, педагог по актерской импровизации; Валерий Опенкин, актер и директор проекта; Максим Драченин, актер, автор и руководитель проекта.

По итогам всех пяти конкурсов победу одержала дубненская театр-студия «Экополис», которая продолжит участие в проекте в качестве участников.

«Двойственное ощущение: и хотелось и нет, много усилий и времени требуется на подготовку. Конечно, это радость — дмитровские ребята поначалу казались большими и серьезными»,- отметила после итогов поединка руководитель дубненских ребят Лада Селиванова.

«Театральный поединок» − это молодежный проект для творческого и профессионального роста школьников и студентов в актерской сфере. В этом году в проекте принимают участие 32 коллектива из 27 округов Подмосковья, которые прошли отборочный этап и этап образовательной программы. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.