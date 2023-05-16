ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

вторник, 16 мая 2023 | 11:50     309
Центральное разведывательное управление (Central Intelligence Agency) США запустило Telegram-канал для вербовки россиян через размещение пропагандистских видеороликов.

15 мая в Telegram-канале «Securely Contacting CIA» сообщили, что «ЦРУ впервые установило присутствие в Telegram для обращения к тем, кто чувствует необходимость сотрудничать с управлением». Там же был опубликован пропагандистский видеоролик на русском языке длительностью около двух минут и текст, что управление, в частности, заинтересовано в получении информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации».

Персонажи видео — госслужащие или люди, которые имеют доступ к документам. В роликах и постах также содержатся различные инструкции. К середине дня 16 мая на Telegram-канал подписаны почти 1370 человек.

«ЦРУ хочет знать правду о #России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете.

Мы понимаем, что россияне могут пойти на контакт с ЦРУ в силу самых разных обстоятельств. Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами. Защищать всех, кто с нами работает, по всему миру — это наш профессиональный долг.

Вы #военный офицер? Вы работаете в сфере #разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации?

Свяжитесь с нами. Возможно люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы — хотим», – говорится в вербовочном тексте.

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