ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

15 мая в Telegram-канале «Securely Contacting CIA» сообщили, что «ЦРУ впервые установило присутствие в Telegram для обращения к тем, кто чувствует необходимость сотрудничать с управлением». Там же был опубликован пропагандистский видеоролик на русском языке длительностью около двух минут и текст, что управление, в частности, заинтересовано в получении информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации».

Персонажи видео — госслужащие или люди, которые имеют доступ к документам. В роликах и постах также содержатся различные инструкции. К середине дня 16 мая на Telegram-канал подписаны почти 1370 человек.