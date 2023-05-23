Ассистент Кафедры экологии и наук о Земле Университета «Дубна» – о рекордно жарком 2022-м годе

Чем же нас «порадовал» 2022-й:

Год был на 10% засушливее, чем обычно;

Ледники таяли с рекордной скоростью;

Количество дней, когда температура выше 32 градусов, увеличилось (как и число обращений к врачам из-за жары);

В 63% рек уровень воды был ниже среднего;

Солнечные дни побили рекорд по количеству;

Лесные пожары охватили почти рекордную площадь — только в ЕС огонь уничтожил 900 тысяч гектаров;

Снег растаял на 20 дней раньше привычного.

В этом году все рекорды 2022-го могут повториться. Что на самом деле происходит и актуальны ли эти тренды для России, разбирает ассистент Кафедры экологии и наук о Земле Университета «Дубна» Евгения Енукова.

Что касается России в целом, то 2022 год по среднегодовому значению температуры занял 5-е место с 1939 года. Однако температура практически повсеместно была выше, чем климатическая норма 1991-2020 гг. Но потепление проходило неравномерно, например, было аномально теплое лето на севере страны и аномально теплая зима (+1-2°С) на Урале и в Центральной России.

А вот с утверждением повышения сухости я бы не согласилась. Количество осадков в нашей стране в целом за год составило 105% от климатической нормы. Зимой 2021-2022 гг. в отдельных регионах страны наблюдался абсолютный максимум количества выпавших осадков и высоты снежного покрова (до 120% от климатической нормы), однако в Европейской части России лето действительно было засушливым. Особенно это касается августа месяца, в течении которого на территории Центрального ФО выпало всего 5% осадков от климатической нормы.

Если рассматривать состояние снежного покрова зимой 2022 года на территории Европейской части России, то он не только на 20 дней сошел раньше, чем обычно, но и устойчивый снежный покров появился позднее примерно на 5-10 дней. Однако из общих правил существуют исключения. Азиатская часть России на 15 дней была раньше окутана снегом, а в ЦФО из-за резкого похолодания в середине марта снег сошел гораздо позднее климатической нормы.