Администрацию в Кимрах оштрафовали за ямы на дорогах

четверг, 11 мая 2023 | 11:15     141
Кимрской межрайонной прокуратурой входе проверки установлены нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В Савеловском проезде в Кимрах на проезжей части выявлены дефекты и проломы глубиной более 15 см.

Главе Администрации округа внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены.

Кроме того, в отношении должностного лица администрации округа возбуждено дело по ч. 1 ст. 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог), по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

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