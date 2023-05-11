Администрацию в Кимрах оштрафовали за ямы на дорогах

четверг, 11 мая 2023 | 11:15 141
Кимрской межрайонной прокуратурой входе проверки установлены нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
В Савеловском проезде в Кимрах на проезжей части выявлены дефекты и проломы глубиной более 15 см.
Главе Администрации округа внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены.
Кроме того, в отношении должностного лица администрации округа возбуждено дело по ч. 1 ст. 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог), по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Постановление не вступило в законную силу.