Абилимпикс–2023: первый день работы и первые призы у дубненцев

понедельник, 29 мая 2023 | 19:27     66
В Подмосковье стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс-2023». Студенты Университета "Дубна" пробовали свои силы в документационном обеспечении управления и архивоведении, психологии и аддитивном производстве.

Движение «Абилимпикс» помогает изменить традиционные взгляды на потенциал и способности людей с ограниченными возможностями здоровья. Это доказали в ходе соревнований конкурсанты из Дубны, проявив волю к победе. Ребята показали высокие результаты и принесли в копилку Университета два вторых места и одно третье.

В компетенции «Психология» второе место завоевала студентка Кафедры клинической психологии Александра Козлова. В компетенции «Аддитивное производство» второе место у Игоря Хотина, студента Института системного анализа и управления, а третье – у Василия Черных, учащегося Колледжа «Дубна». Дмитрий Быков, студент Кафедры юриспруденции, в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» получил сертификат участника.

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