Абилимпикс–2023: первый день работы и первые призы у дубненцев

Движение «Абилимпикс» помогает изменить традиционные взгляды на потенциал и способности людей с ограниченными возможностями здоровья. Это доказали в ходе соревнований конкурсанты из Дубны, проявив волю к победе. Ребята показали высокие результаты и принесли в копилку Университета два вторых места и одно третье.

В компетенции «Психология» второе место завоевала студентка Кафедры клинической психологии Александра Козлова. В компетенции «Аддитивное производство» второе место у Игоря Хотина, студента Института системного анализа и управления, а третье – у Василия Черных, учащегося Колледжа «Дубна». Дмитрий Быков, студент Кафедры юриспруденции, в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» получил сертификат участника.