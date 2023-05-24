24 мая Всемирный день видеоигр

За полвека количество любителей видеоигр достигло 3,7 млрд. человек. Видеоигры — самая прибыльная индустрия развлечений в мире. Ежегодно они приносят больше 170 миллиардов долларов, а создание блокбастеров вроде GTA V обходится дороже, чем съемка очередной части «Мстителей».

Одновременно с увеличением количества геймеров, за последние три года в России резко выросла аудитория компьютерных клубов. К основным драйверам посещения киберклубов можно отнести их атмосферу, возможность социализироваться и «мощное железо».

Поэтому сегодня мы решили задать несколько вопросов и поговорить об индустрии в целом с соучредителем дубненского компьютерного клуба RightSide Антоном Честухиным.

Антон, топовый компьютерный клуб, он какой? Насколько RightSide соответствует современным трендам индустрии.

- Я не знаю, есть ли такие стандарты. но, если бы были, мне кажется RightSide бы им соответствовал, потому что по всем нормам мы проходим: у нас все чётко, все красиво с точки зрения киберспорта. У нас 25 полностью оборудованных компьютерных мест со всеми новейшими девайсами, также специально для тренировочного процесса или для турнира у нас создана VIP комната, в которой 5 обособленных компьютеров с новейшими видеокартами, предусмотренных для тренировок в любых играх, любых компьютерных дисциплинах. Удобные кресла, хороший девайс: мышки, периферия HyperX, клавиатуры, наушники, мощные видеокарты 4070 Ti, хорошие мониторы 240 Гц, - все для того, чтобы ребята могли тренироваться и играть.

- 5 компьютеров, выделенных в определённый буткемп отлично приспособлены для того, чтобы тренироваться именно командой, поскольку большинство современных киберспортивных игр, которые включены в реестр спорта России ориентированы на команды из 5 игроков.

- Также у нас есть оборудованная комната для игры в Playstation, которая позволяет тренироваться и проводить турниры по играм ФИФА.

А что хотелось бы улучшить, дополнить?

- Хотелось бы, конечно, ещё иметь турнирную арену, чтобы проводить полноценные LAN-турниры с командами: чтобы участники играли здесь, друг напротив друга в кабинках, со зрительным залом. Но, к сожалению, площадь не позволяет нам этого сделать. Планируем решать этот вопрос, чтобы когда-нибудь такая арена появилась в Дубне.

Будем надеяться, эта мечта исполнится. От геймеров «ТЕЛЕКОМ МПК» поступило много вопросов по поводу VR-игр. Каково твоё к ним отношение? Есть ли VR-шлемы в RightSide?

- У нас есть несколько наработок на тему внедрения VR, но, на мой взгляд, это «прошлый век»: графика, пока что, не соответствует действительности. Вы надеваете шлем и понимаете, что вы в игре, что всё вокруг рисованное, мультяшное. Соответственно нет погружения в другую реальность. Да, это прикольно, интересно задорно, но не более того.

- В RightSide мы планируем внедрить максимально приближённую к реальности VR-машину для гонок: это будет руль, педали, коробка передач, мобильное кресло, которое будет стимулировать все наклонны, повороты, тряску.

- Плюс к этому будут VR-шлемы, не мониторы, и можно будет гоняться с максимальным погружением в игру, насколько позволяют сегодняшние технологии виртуальной реальности.

И расскажи немного о планах на ближайшее будущее. Какие турниры будете проводить?

- У нас постоянно проходят турниры. Вот сейчас закончился один, который проходил между Дубной и Кимрами с призовым фондом в 30 000 ₽.

- Далее планируем провести турнир среди корпоративных команд Дубны, в котором, в том числе будет участвовать команда «ТЕЛЕКОМ МПК». А в сентябре, я думаю, мы запустим ещё турнир по Counter-Strike или Dota 2.

- Все новости, а также информацию о розыгрышах и акциях вы можете найти в нашей группе https://vk.com/rightside.dubna.

- Приходите в RightSide, мы работаем круглосуточно, цены у нас весьма демократичные. Всё для вас!

Антон, спасибо за интересную беседу!

Компания «ТЕЛЕКОМ МПК» поздравляет всех геймеров с праздником и желает клубу RightSide, нашему давнему партнёру, благополучия и развития! Пусть и в жизни, и в игре любой уровень будет с лёгкостью пройден!