Жительница Дубны обыграла знатоков на телепередаче "Что? Где? Когда?"

Она задала сложный вопрос в первом раунде игры и знатоки под руководством магистра клуба Максима Поташева не смогли правильно на него ответить. Так Татьяна заслуженно выиграла 100 тысяч рублей.

Игра «Что? Где? Когда?» - это метод мозгового штурма, в котором команда знатоков ищет правильный ответ на специально подобранный вопрос телезрителя в течение одной минуты.