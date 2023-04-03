Жительница Дубны обыграла знатоков на телепередаче "Что? Где? Когда?"

понедельник, 03 апреля 2023 | 12:40     519
Татьяна Богданова, жительница Дубны, продемонстрировала свои высокие интеллектуальные способности на телевизионном шоу «Что? Где? Когда?», прошедшем 2 апреля на "Первом канале".

Она задала сложный вопрос в первом раунде игры и знатоки под руководством магистра клуба Максима Поташева не смогли правильно на него ответить. Так Татьяна заслуженно выиграла 100 тысяч рублей.

Игра «Что? Где? Когда?» - это метод мозгового штурма, в котором команда знатоков ищет правильный ответ на специально подобранный вопрос телезрителя в течение одной минуты.

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