Жительница Дубны обыграла знатоков на телепередаче "Что? Где? Когда?"

понедельник, 03 апреля 2023 | 12:40 519
Татьяна Богданова, жительница Дубны, продемонстрировала свои высокие интеллектуальные способности на телевизионном шоу «Что? Где? Когда?», прошедшем 2 апреля на "Первом канале".
Она задала сложный вопрос в первом раунде игры и знатоки под руководством магистра клуба Максима Поташева не смогли правильно на него ответить. Так Татьяна заслуженно выиграла 100 тысяч рублей.
Игра «Что? Где? Когда?» - это метод мозгового штурма, в котором команда знатоков ищет правильный ответ на специально подобранный вопрос телезрителя в течение одной минуты.